Vierdaagse verstoort bedreigde diertjes? ‘Ridicuul’, zegt zelfs natuurbeschermer Jaap Dirkmaat

Nu stinkt de studenten­ka­mer van topzwemmer Nyls nog naar wiet: ‘Hopelijk krijg ik na de Spelen een upgrade’

Hij geldt als topzwemmer in de wereld. Als kanshebber voor een WK-medaille in Fukuoka deze weken. Maar Nijmegenaar Nyls Korstanje (24) is veel meer dan dat. Hij is alumnus in Amerika, influencer op social media. Soms een filosoof, altijd een teamspeler: ,,Ik ben perfectionistisch, maar niet egocentrisch.’’