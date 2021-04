Vierdaagsefeesten 2021 gaan definitief niet door: ‘Voelt als stranden in het zicht van de haven’

Politiek wil meer testen op drugs na incident met Te­sla-pil: ‘Net Russisch roulette’

20 april NIJMEGEN - Drugsgebruik in Nijmegen moet veiliger. Om daarvoor te zorgen, moet de gemeente Nijmegen actief jongeren en studenten informeren over vervuilde drugs die in de regio in omloop zijn. Dat bepleiten het CDA en D66, twee partijen die normaal gesproken lijnrecht tegenover elkaar staan qua drugsbeleid.