Vierde verdachte aangehouden voor schietincident in Nijmegen

Vader van beschoten man uit Hatert: ‘Ze gingen lamskotele­tjes halen en toen werden we opeens door de politie gebeld’

NIJMEGEN - Hij stuurde zijn drie zonen er dinsdagmiddag op uit om vlees te halen bij de buurtslager in Hatert. Een paar uur later lag zijn oudste zoon (25) met schotwonden in het ziekenhuis. Hun vader doet nu zijn verhaal.

14:07