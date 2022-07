Vijf keer bijzondere herinneringen aan de Vierdaagse: ‘Een hand en gladiolen van de koning’

Het was de laatste dag van de 100ste Vierdaagse, in 2016. De doorgewinterde Vierdaagsewandelaar Anneke den Hollander (65) zal het nooit vergeten. Ze liep voor de 45ste keer mee, samen met haar wandelmaatje. Bij de eretribune aan de Via Gladiola stond ze opeens oog in oog met koning Willem-Alexander.