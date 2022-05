Vluchten via de gevel: achterhaald volgens de regels, maar in Nijmegen willen huurders hun brandtrap niet kwijt

De kracht van de brandtrap is dat je ’m zelden in actie ziet in zijn rol als brandtrap. Altijd hangt-ie daar maar ogenschijnlijk doelloos aan de gevel. Soms nog sierlijk in de vorm van elegante wenteltrap, dan weer als kaarsrechte kooiladder, of klassiek met tussenstapjes - van opzij gezien precies de letter Z.

Maar het is 2022 en brandveiligheid krijgt met ieder nieuw inzicht en iedere nieuwe regel een nieuwere betekenis. Per 1 juli moet er op iedere verdieping in je huis een rookmelder hangen, bijvoorbeeld. En we wonen niet zomaar in een huis, maar in een gebouw dat bestaat uit brandcompartimenten: iedere kamer moet brand en rook een bepaalde tijd tegenhouden. Zodat je in theorie een vrije vluchtroute naar de straat hebt.