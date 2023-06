Vocasa doet goede zaken op transfermarkt: met jonge, gretige groep de eredivisie in

MET VIDEO Dak vliegt in brand tijdens werkzaamhe­den in Nijmegen, veel rook in de straat

In een woning aan de Jozef Israëlsstraat in Nijmegen is vrijdagochtend brand uitgebroken. Het dak is tijdens werkzaamheden gaan branden. Een dakdekker was op dat moment aan het werk en is gecontroleerd door ambulancepersoneel.