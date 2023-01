Voetbalsters van Trekvogels pakken periodetitel, hekkensluiter NEC ineens stuntploeg

VOETBAL NIJMEGEN EODe voetbalsters van Trekvogels hebben zondag de eerste periodetitel in de hoofdklasse B veroverd door in een inhaalwedstrijd koploper Bekkerveld op 1-1 te houden.

De Nijmeegse ploeg heeft een beter doelsaldo dan de tegenstander uit Heerlen. In de topper nam Bekkerveld voor rust de leiding. Trekvogels-trainer Marcel Nillissen: ,,We speelden gedisciplineerd en kregen voldoende kansen.” Dat resulteerde na zeventig minuten in de gelijkmaker van Maisam Wehbe. ,,Er had nog meer ingezeten.”

Stunt van NEC

De NEC-amateurs hebben zondagmiddag vriend en vijand verrast. De Nijmeegse hekkensluiter in de tweede klasse H won knap met 2-0 van koploper Grol.

,,We zijn nog niet afgeschreven”, sprak trainer Engin Dag. ,,De 8-1 nederlaag van vorige week tegen Theole heeft flink erin gehakt, maar die heeft ons ook kracht gegeven. Als team blijven we geloven in een goede afloop en dan kunnen we veel bereiken.”

Twee minuten voor rust werkten de gasten een voorzet van Ossama Rotbi in eigen doel. Vlak voor het eindsignaal schoot Enes Arslan de bal vanaf veertig meter over de doelman van Grol en bepaalde daarmee de eindstand.

Beuningse Boys gaf in de slotseconden de volle buit weg. Het duel met DCS eindigde in 1-1. ,,Gekeken naar het spelbeeld was dat een terechte uitslag, waar ik mee kan leven”, zei trainer Tonny Pijnappels. ,,Maar als ik kijk naar het moment van de tegengoal, ben ik zwaar teleurgesteld.”

Roan Dollman had eerder in de wedstrijd ‘Beuningen’ op 1-0 voorsprong gezet na een goede aanval door de as van het veld. ,,De intensiteit en beleving die ik zag, zorgen ervoor dat we met vertrouwen verdergaan.”

DIO’30 won ook de tweede wedstrijd onder leiding van interim-trainer Rick Peters. De Drutenaren waren op eigen veld met 1-0 te sterk voor OBW.

,,Als je met twee zeges begint, geeft dat een boost”, zei Peters. ,,Het belangrijkste is dat de jongens zich goed voelen en punten pakken. We staan nu stevig in de middenmoot en moeten iedere week alles op alles zetten om weg te blijven uit de degradatiezone.”

Luc Verhoeven kroonde zich in de tweede helft tot matchwinner na een goede opbouw van achteruit. ,,Luc is de man in vorm. Vorige week (3-2 winst op Spero, red.) was hij ook al belangrijk.”

