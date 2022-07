Volg hier de silent talkshow Via 44 met zangeres Lakshmi, straks live vanaf het terras van LUX

Tbs’er van Pompestich­ting Nijmegen niet terugge­keerd van verlof: ‘Geen reden om groot alarm te slaan’

NIJMEGEN - Een tbs’er van de Pompestichting in Nijmegen is zoek. Hij is maandag niet teruggekeerd van verlof. Een woordvoerster van de kliniek zegt dat er ‘geen reden is om groot alarm te slaan’. De politie speurt naar de man.

19 juli