Volgende week lekker meegalmen op de Grote Markt bij Nijmegen Zingt

De thuisblijvers Pup Milou is voor zieke Sanne (22) de reddings­boei: ‘Ik kon niet op mijn benen staan’

Ze woont op kamers in Groningen, zit in het vierde jaar van haar studie geneeskunde en leeft het studentenleven met haar vrienden. Maar dan krijgt Sanne corona. Sindsdien vecht de 22-jarige Nijmeegse voor haar herstel. Milou, een pup van acht maanden, is haar reddingsboei.

15 augustus