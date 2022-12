Volle kroegen, voetbalkantines en zelfs terrassen voor Oranje

In de Nijmeegse Molenstraat is het voor de wedstrijd al druk. Zelfs buiten, terwijl de gevoelstemperatuur rond het vriespunt ligt. ,,Met de heaters aan is het goed te doen’', zegt HAN-student Pim ten Berge. Samen met zijn vrienden heeft hij een plek voor een van de schermen uitgezocht.

Of Nederland gaat winnen? De meningen zijn verdeeld. Waar de een 3-0 voor Nederland voorspelt, vreest een ander juist het verlies. Ook op andere plekken is het druk. Zoals op de Grote Markt en op het Koningsplein. Al is de oranjekoorts daar vooral in de kroegen te voelen. Bij café Samson in de Houtstraat is geen plekje meer te krijgen. Het staat er bomvol Oranjefans.

Volledig scherm Ook in café Samson in Nijmegen is het gezellig druk. © Dg

In veel voetbalkantines staan de schermen aan. Wedstrijden zijn massaal verschoven, zodat spelers en fans op tijd kunnen aanschuiven voor deze belangrijke wedstrijd van het Nederlands Elftal. Bij VV Bennekom zit de sfeer er goed in, vlak voor de wedstrijd.

Volledig scherm De kantine van VV Bennekom zit goed vol. © DG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook buiten de kroeg is er plek zat in café 't Centrum in het Achterhoekse Silvolde. Een tent met beamer biedt uitkomst.

Volledig scherm Café 't Centrum in Silvolde heeft ruim voor de wedstrijd al een aardige opkomst van voetballiefhebbers. © DG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.