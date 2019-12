Vollenbroek: ‘Help de boeren zoals de mijnwerkers ooit zijn geholpen’

Geen 30 kilometer per uur op rondweg van Aldenhof

10 december NIJMEGEN - De rondweg in de Dukenburgse wijk in Aldenhof is niet geschikt als 30-kilometer zone. In een petitie, ondertekend door 137 omwonenden, was daar wel om gevraagd. Er komen op korte termijn dan ook geen verkeersremmende maatregelen. Bewoners willen graag dat er verkeersdrempels komen bij onder meer basisschool De Aldenhove.