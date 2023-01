Voor 3000ste keer loopt veteraan woensdagmiddag de Sunset March over Nijmeegse stadsbrug

NIJMEGEN - Op 19 oktober 2014 werd de Sunset March voor het eerst gelopen. Woensdag 4 januari 2023 om 16.39 uur, precies 3000 dagen later, gaat de herdenkingsloop over stadsbrug De Oversteek voor de 3000ste keer van start.

Veteraan van de Dag is US Navy Captain Jennifer Mills. Mills is de Defensie Attaché van de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

De Sunset March is een idee van oud-luchtmachtofficier Tim Ruijling. Deze veteraan las in 2014 over het bijzondere kunstwerk Lights Crossing op de toen nieuwe stadsbrug. Lights Crossing bestaat uit 48 paar lantaarns die dagelijks bij zonsondergang beurtelings aanfloepen.

De lichtmastparen staan symbool voor de 48 veteranen die op 20 september 1944 omkwamen tijdens the Waalcrossing. Ze maakten deel uit van een Amerikaans regiment dat als opdracht had de Nijmeegse verkeers- en spoorbrug via de noordzijde te veroveren. Hiervoor moesten ze met canvas bootjes vanaf de zuidoever de Waal proberen over te steken. De operatie slaagde, maar 48 militairen lieten tijdens de oversteek het leven.

Team 31

Om het herdenkingskunstwerk meer onder de aandacht te brengen, bedacht Ruijling het plan iedere dag een veteraan in het tempo van de aanspringende lichtmasten mee te laten lopen over de brug. De herdenkingsmars start dagelijks bij zonsondergang aan de zuidzijde van stadsbrug De Oversteek en eindigt twaalf minuten later bij het herdenkingsmonument aan de overzijde van de Waal.

31 veteranen, samen Team 31, zorgen dat er iedere dag kan worden gelopen, ook als er geen veteraan is die zich voor een datum heeft aangemeld. Het team kent vooral Nederlandse veteranen, maar door de jaren heen ook enkele buitenlandse.

1 september 2018

Onder de 3000 marsen vonden er vele memorabele momenten plaats. Zo namen op 1 september 2018 Roy Hanna en James ‘Maggie’ Megellas, dan beiden 101 jaar oud, deel aan de 1415de Sunset March. Megellas deed al eerder mee, voor Hanna was het de eerste keer dat hij terugkeerde naar de plek van de beroemde oversteek. ,,Dit bezoek brengt veel goede herinneringen terug”, zei hij na afloop. ,,De oversteek met de bootjes was een angstig moment, maar ik bewaar er vooral goede herinneringen aan. Die komen na al die jaren nu weer boven.’’

Roy Hanna was die zaterdag de ‘veteraan van de dag’. Na afloop kreeg hij een hoge militaire onderscheiding die kort na de Tweede Wereldoorlog al in Nederland aan het hele regiment was uitgereikt waarvan hij onderdeel was. Toen was hij echter al teruggekeerd naar Amerika. Nu kreeg hij hem alsnog overhandigd.

75 jaar vrijheid

Om 75 jaar vrijheid in de stad te herdenken, vonden er vanaf 22 september (de dag na het bombardement op Nijmegen) 75 bijzondere Sunset Marches plaats. Tientallen groepen, waaronder de Nijmeegse gemeenteraad, het Korps Gele Rijders, scholen, het Gelderse provinciebestuur, verenigingen en een afvaardiging van de Vierdaagse werden voor aanvang van de herdenkingsmars ontvangen bij het monument. Daarna liepen ze begeleid door veteranen gezamenlijk de mars.

7500 deelnemers

Op 21 september 2019 liepen zo’n 7500 Nijmegenaren mee tijdens de speciale Sunset March ter herinnering aan de Waaloversteek die 75 jaar eerder plaatsvond. Onder de deelnemers aan de mars waren onder andere burgemeester Hubert Bruls en Amerikaans ambassadeur Pete Hoekstra.

Ook in de dagen dat corona piekt en de pandemie de samenleving ontwrichtte, werd er dagelijks een mars gelopen. In deze periode zonder publiek, door steeds maar één veteraan. ,,Met tegenzin hebben we dit besluit genomen”, zei Tim Ruijling namens het bestuur van de Sunset March. ,,We doen dit om verspreiding van het virus te voorkomen en voor de veiligheid van de veteraan.” Op de brug werd een bord geplaatst: geen meelopers tijdens de Sunset March.

Immaterieel Erfgoed

Op 24 december 2020 is de Sunset March opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze lijst is ontsproten uit het internationaal Unesco-verdrag waarmee de VN-organisatie tradities, vaardigheden en rituelen een duurzame toekomst wil bieden.

In maart 2022 vindt de dan 70-jarige Ruijling het na 2706 marsen tijd om de voorzittershamer over te dragen aan zijn opvolger Peter Grotens.

Volledig scherm Beeld van de Sunset March op 21 september 2019. © Paul Rapp

