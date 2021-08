Voor sterrenkundige Jordy Davelaar (29) was ‘the sky the limit’, tot hij kanker kreeg

Verslaafde Nijmege­naar (21) ‘zapt’ van volwassen porno naar kinderpor­no: ‘Het knaagt aan me’

30 juli De 21-jarige Nijmegenaar in het verdachtenbankje weet nog steeds niet waarom hij het deed: het downloaden van grote hoeveelheden kinderporno toen hij nog in Arnhem woonde. Maar na anderhalf jaar therapie is hij er wel van doordrongen dat het verkeerd is geweest. ,,Ik schaam me er best voor”, zei hij vrijdag voor de rechtbank.