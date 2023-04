Voormalig Chinees Restaurant Lee Ho Fook in Groesbeek gekraakt

Bijna tweedui­zend foto’s van gesneuvel­den op Canadese begraaf­plaats

Vanaf zaterdag zijn er op de Canadese begraafplaats in Groesbeek bijna 2000 foto's te zien van militairen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld of vermist zijn geraakt. Vrijwilligers van de stichting Faces to Graves plaatsen de foto's vrijdag bij hun graven en bij het Groesbeek Memorial voor vermisten.