Voormalig kantoor van Pro Persona in Nijmegen is nieuwe opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen

Pas gerenoveer­de histori­sche waterpomp in centrum Nijmegen loopt nu al schade op

NIJMEGEN - De pas gerenoveerde waterpomp in het centrum van Nijmegen heeft nu al schade opgelopen. De historische pomp uit 1747 werd in juni nog in ere hersteld en in de Hoogstraat geplaatst, tegenover Kelfkensbos.

1 augustus