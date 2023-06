Voorwaardelijke straf voor psychiater die steken liet vallen bij behandeling vrouw met anorexia

Conflict in Nijmegen, bedrijven willen bouw 2700 woningen tegenhou­den: ‘Dit gaat niet samen’

Plannen voor maximaal 2.700 huizen in het noorden van industrieterrein Winkelsteeg in Nijmegen, stuiten op weerstand. Grote bedrijven, goed voor duizenden banen, voelen zich beperkt in hun bedrijfsvoering en vrezen overlast voor toekomstige bewoners.