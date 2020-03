Voorzitter Intensive Care: 'vroeggeborenen en 80-plussers moeten als eerste plaatsmaken’

Niet alleen Nijmegen ‘prutst’ met strijd tegen verkame­ring

11 maart NIJMEGEN - Hoe kunnen we voorkomen dat in sommige wijken te veel woningen omgebouwd worden tot verkamerde complexen? Nijmegen worstelt niet als enige studentenstad met die juridische strijd, zo blijkt. ,,Het lukt de andere studentensteden ook niet of zeer moeizaam”, hield wethouder Harriët Tiemens woensdagavond bezorgde raadsleden voor. ,,Iedereen zit te prutsen.”