Vorig jaar verkasten er 10.162 mensen naar Nijmegen

Interview Bram (31) fietste naar iedere plaats in Nederland en verzoende zich al trappend met het leven

Het begon als een weddenschap op de middelbare school in Tilburg. ‘Wedden dat jij niet naar alle plaatsen in Brabant fietst’. Het ontaardde in een fietstocht waarbij Bram Witvliet (31), inmiddels docent en woonachtig in Nijmegen, alle plaatsen in Nederland bezocht. 3075 bordjes zette hij op de foto. En hij schreef. Het resultaat is het boek Bram Fietst.