Vrachtwagen eindigt in de sloot langs de A50 en veroorzaakt uurlange file

Sinter­klaas eruit, kerstboom erin: hier haal je in Nijmegen wat extra gezellig­heid in huis

NIJMEGEN - Nieuw of tweedehands, met of zonder kluit, groot of klein, echt of namaak: kerstbomen zijn er in alle soorten en maten. Nog voordat Sinterklaas is vertrokken, is de verkoop van kerstbomen alweer van start gegaan. Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van wat extra gezelligheid in huis.

6 december