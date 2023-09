Vrachtwagen verliest zware lading op A73 bij Beuningen: weg volledig dicht tot donderdagmorgen

Veel vaker ‘hoog bezoek’ op de Waalbrug: van huwelijks­aan­zoek tot protestac­tie

Verkeerschaos in Nijmegen op woensdagochtend: een persoon was op het hoogste punt van de bogen van de Waalbrug geklommen. De brug is in het verleden al vaker afgesloten geweest omdat er iemand op de 65 meter hoge boog was geklommen. Het topje lijkt een favoriete plek om aandacht te vragen, om van het uitzicht te genieten of een huwelijksaanzoek te doen.