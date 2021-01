NIJMEGEN - Zorg dat het meldpunt Veilig Thuis in de periode dat er een avondklok geldt, ook 's avonds en in het weekend via chat bereikbaar is. Met dat voorstel aan het college van B en W wil de Nijmeegse D66-fractie het aantal gevallen van huiselijk geweld terugdringen.

,,Gezinnen zitten hele dagen samen thuis”, zegt het Nijmeegse D66-raadslid Marijke Synhaeve. ,,Dat zorgt voor grote spanningen. Een avondklok zal die spanningen nog verder verhogen. Daarom moeten we actie ondernemen om erger te voorkomen. Het minste dat we kunnen doen is ervoor zorgen dat gezinnen en omstanders op elk moment laagdrempelig hulp kunnen vragen en advies kunnen inwinnen.”

Volgens Synhaeve wordt in de regio Gelderland-Zuid vaak gebruik gemaakt van de chatfunctie van Veilig Thuis. Daarom wil ze dat deze hulplijn – die overigens bij wet verplicht is en een verantwoordelijkheid van gemeenten – tijdens de avondklokperiode ook ’s avonds en in het weekend operationeel is.

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat tijdens de eerste lockdown ruim 40.000 kinderen een vorm van mishandeling te verduren kregen. Omgerekend is dat 14 op de 1000 kinderen. Een flinke stijging ten opzichte van 2017, toen het nog om 15.000 kinderen ging. In de helft van de gerapporteerde gevallen bleek het vermoeden van kindermishandeling al vóór de lockdown te bestaan, maar tijdens deze periode te zijn verergerd. 9 procent van de gevallen is ontstaan tijdens de eerste coronagolf.

Vooral het aantal meldingen van geestelijke mishandeling is toegenomen. Het gaat daarbij om kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld en verwaarlozing gelieerd aan het onderwijs.

Het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld is 24 uur per dag bereikbaar via het nummer 0800-2000. Omdat bellen soms moeilijk is, heeft Veilig Thuis ook een chatdienst. Deze is echter maar beperkt bezet: van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.