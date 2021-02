Vrouw (18) en man (26) weken de cel in om avondklokrellen: ‘Ik heb er de ballen niet eens voor’

‘Ben onderweg benzine halen. Kom gewoon, we maken geen grappen.’ Het is een van de ophitsende berichten die op dinsdag 26 januari via de mobiele telefoon van de 18-jarige werden geplaatst in groepen op sociale media, waaronder ‘Kerkplein Malden Nu’. In de groepen werden plannen gemaakt om de hel eens flink te laten losbarsten in het normaal zo rustige dorp.