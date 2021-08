Vrouw klimt in Nijmegen van balkon af om pakketjes uit een bestelbus van een bezorger te stelen

Negatief zwemadvies voor Wylerberg­meer; Bisonbaai, Mookerplas, Groene Heuvels en Berendonck wél in orde

11 augustus BEEK - Het water in het Wylerbergmeer in Beek is nog steeds niet van die kwaliteit dat er veilig gezwommen kan worden. De eigenaar van de plas, Leisurelands, geeft dan ook een waarschuwing. Dat betekent dat zwemmen niet verboden is, maar dat je er gezondheidsklachten riskeert.