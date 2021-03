Vrouw krijgt klap van mountainbiker na discussie in Heumensoord

CORONA­KAART | Explosieve stijging besmettin­gen in nogal wat gemeenten; Nijmegen hoogste piek sinds half december

26 maart NIJMEGEN - De besmettingsaantallen zijn in nogal wat gemeenten explosief aan het stijgen. Zo werd in Nijmegen deze vrijdag het hoogste aantal besmettingen sinds half december genoteerd. Ook in gemeenten als Renswoude en Westervoort stijgen de getallen enorm: daar zijn zo’n 150 procent meer besmettingen dan een week geleden.