Vrouw opgepakt voor diefstal in zorginstellingen: ‘liet zich mogelijk als zzp’er inhuren met vals diploma’

Vlieg­schaam­te? Nederlan­ders boeken massaal verre vakanties: ‘Willen de wereld ontdekken nu het nog kan’

Ondanks de klimaatcrisis pakken Nederlanders deze zomer gewoon weer het vliegtuig. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal passagiers op de grootste luchthavens van Nederland met bijna 40 procent is gestegen in het eerste kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal uit 2022. ,,Soms kom ik in de knel met mijn principes.”