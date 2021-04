Vrouw slingert over rijstroken en berm A73 en ramt middengeleider en stoepranden in Nijmegen

Stadspei­ling voor bouwplan­nen Veur Lent en Hoge Bongerd, plan voor referendum wordt afgeser­veerd

1 april NIJMEGEN - Er komt in Nijmegen een stadspeiling over de invulling van stadseiland Veur Lent en de Hoge Bongerd. Daartoe heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. In die peiling krijgt een representatieve groep Nijmegenaren meerdere scenario’s voorgeschoteld over de toekomst van het gebied rond de nevengeul.