Vrouwen helpen elkaar via Twitter aan schaarse pil: ‘Ik heb ook nog vier strips over’

Alan Parsons Live Project komt naar Nijmegen

13:35 NIJMEGEN - The Alan Parsons Live Project komt op 1 mei 2019 naar De Vereeniging in Nijmegen. Het concert is georganiseerd door Doornroosje. Via de website van het poppodium zijn vanaf vrijdag 10.00 uur tickets te koop voor 65 euro. Parsons speelde in november 2017 ook in een nagenoeg uitverkochte Vereeniging.