Waaldijk tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk na maanden weer bijna open; veiliger en gastvrijer

Niet meer puffen in Wijchense basis­school nadat buurt klimaatsys­teem torpedeer­de: gemeente plaatst airco’s

Bovenbouwleerlingen van basisschool De Trinoom zitten straks niet meer zwetend in de les, in de zomer. De gemeente Wijchen plaatst airco’s in de klaslokalen. Die zijn nodig omdat het eigen klimaatsysteem al jarenlang uit staat, door de buurt.