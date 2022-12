‘Waalhalla’ in De Goffert: plan voor buitenversie van beroemd Nijmeegs skateparadijs

De komst is volgens skaters hard nodig, omdat de skatebanen in de stad zijn versleten.

Skatepark Waalhalla krijgt noodsteun van gemeente: ‘Voor nu zijn we gered’

Het plan is nog in onderzoek bij de gemeente. De totale kosten zijn waarschijnlijk 1,45 miljoen euro. De bedoeling is dat het een park wordt naar Amsterdams voorbeeld. Met een omvang van 3850 vierkante meter heeft de hoofdstad het grootste skatepark van het land.