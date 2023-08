Waalkade blijft een bonnenkanon: al voor bijna 1 miljoen euro aan boetes uitgedeeld

Vierdaag­selo­per die poepbroek dumpt in voortuin meldt zich: ‘Schaam me en wil bos bloemen sturen’

Of hij dat filmpje van die voortuinpoeper tijdens de Vierdaagse had gezien? Nee, zei Wim tegen een collega. Maar toen hij de video onder ogen kreeg, schrok hij zich kapot. ,,Ik herkende mezelf. Ik schaam me. En ik wil uitleggen waarom ik dit gedaan heb.”