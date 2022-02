Waardoor stortte de NEC-tribune in? Onderzoek is afgerond, oorzaak wordt vandaag bekend gemaakt

NIJMEGEN - Waardoor stortte op zondag 17 oktober jongstleden een staantribune van het Nijmeegse Goffertstadion in? Na maanden van onderzoek komt deze woensdag het definitieve antwoord op die vraag, maar mogelijk ook op de vraag wiens schuld het is en of de instorting voorkomen had kunnen worden.

In het Goffertstadion worden de resultaten bekend worden gemaakt van het onderzoek dat is gedaan door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.



In een tussentijdse rapportage werd al bekend dat er fouten zijn gemaakt met de wapening van de tribune. Ook waren op het tribunedeel tegen eerdere adviezen in de zitplaatsen verwijderd, waardoor er meer mensen op konden staan.



Na afloop van de wedstrijd verzamelden zich 93 Vitesse-aanhangers in het vak. Die waren gezamenlijk niet te zwaar, maar doordat ze gingen springen kwam er waarschijnlijk meer druk op de tribune te staan dan waarop deze berekend is.

Steken laten vallen

De grote vraag is wie het instorten van de tribune aangerekend kan worden. In interne documenten die door de Gelderlander werden ingezien, kwam naar voren dat de omgevingsdienst ODRN ook naar eigen zeggen mogelijk steken heeft laten vallen. Die deed jaarlijks in twee uur tijd een visuele inspectie van het hele stadion en zag mogelijk honderden scheuren over het hoofd.



De gemeente Nijmegen, eigenaar van het stadion en verstrekker van de bouwvergunning voor de tribune, schuift blijkens die interne documenten elke verantwoordelijkheid van zich af. Dat geldt ook voor NEC, dat het stadion zelf bouwde en huurt van de gemeente.

Schuldvraag is van groot belang

De schuldvraag is van groot belang, omdat NEC met de gemeente in onderhandeling is over het terugkopen van het stadion. De club wil het stadion uitbreiden en er mogelijk ook huurwoningen bij bouwen. Voor de aankoop is jaren geleden al een bedrag afgesproken, maar die afspraak staat nu onder druk.



Voor de versteviging van de tribunes is al bijna een miljoen euro uitgegeven en ook het onderzoek dat door Royal HaskoningDHV is uitgevoerd loopt in de tonnen. Ook het gedwongen moeten spelen zonder publiek heeft de club geld gekost.