Waarom bladblazen we nog met benzine? ‘Ze zijn inderdaad hopeloos uit de tijd’

Kwestie van DirkBuiten mijn klaslokaal klinkt opeens lawaai. Praten heeft geen zin meer, de les ligt stil. Hoewel het voor de meeste studenten eigenlijk nooit te vroeg is voor een intermezzo, besluit ik het college over Spaans-Amerika vijf minuten op te schorten. Koffietijd.

Wat maakt er zo’n pleurisherrie? Het antwoord is een medewerker van de Dar. Met een zwarte slurf in de hand is hij druk in de weer om vroeg gevallen herfstbladeren weg te ruimen. Onder ons lokaal liggen ze blijkbaar in de weg. Tegenwoordig rijden auto’s elektrisch en fietsen senioren veel te hard op hippe e-bikes, waarom blazen we dan in hemelsnaam nog blaadjes weg met apparaten uit de klassieke oudheid?!

Er is een alternatief

„Ze zijn inderdaad hopeloos uit de tijd”, vindt voormalig gemeenteraadslid van GroenLinks Joep Bos Coenraad. In zijn tijd als raadslid stelde hij al eens vragen tijdens een raadsvergadering. „Er is een duurzaam, elektrisch alternatief. De vorige wethouder en de Dar hadden naar aanleiding van mijn ingediende motie ook toezeggingen gedaan om het gebruik van bladblazers op benzine aan banden te leggen, maar ze worden nog steeds veel gebruikt. Ik vraag me echt af waarom we dit onze omgeving aandoen.”

Dat ik niet de enige ben die zich stoort aan het gebruik van de bladblazer blijkt als ik op een petitie stuit die is ingediend door Joyce Haringa. Zij ergert zich kapot als ze de krengen hoort bij haar stadspand en bij complex Mariënbosch. „Bladblazers zijn schadelijk voor mens en milieu”, stelt zij. „Ze zorgen voor geluidsoverlast, slechtere luchtkwaliteit, doden insecten en verpesten het bodemleven.” Via een petitie roept ze de SSH& op het gebruik van bladblazers rond studentencomplexen te stoppen.

Afweging tussen veiligheid, onderhoud en effect op natuur

Moniek Bens, manager wonen van de SSH&, laat weten dat ze een afweging moeten maken tussen veiligheid, onderhoud en effecten op de natuur. „We moeten rekening houden met bewoners. Die willen een schone leefomgeving en het moet niet onveilig worden met gladde voetpaden. Het bedrijf dat voor ons het tuinonderhoud doet, laat de bladeren soms liggen en haalt ze soms weg, met bladblazers of harken. Gras kan gaan rotten als je het er te lang laat liggen.”

Prima, onderhoud is belangrijk. Maar waarom gebeurt dat met apparaten die herrie maken en ook nog eens benzine slurpen? De Dar, die verantwoordelijk is voor het groenonderhoud in de stad, meldt dat zo’n 60 procent van de bladblazers elektrisch is. Daarnaast wordt veel blad niet meer opgeruimd. Het streven van de gemeente is zoveel mogelijk te laten liggen, mits er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Uitgangspunt is maximaal zo’n 25 procent van het op straat gevallen blad te verwijderen. Een keurig percentage. Hopelijk laten ze de bladeren in mijn werkomgeving voortaan ook liggen.

Als ik met koffie terugkeer in het lokaal en de rust is teruggekeerd, denk ik aan de keer dat de Dar rotzooi uit ons studentenhuis kwam ophalen. Ik schonk koffie voor de heren, ze rookten een sigaretje op de stoep. „Je weet toch wat Dar betekent?”, vroeg een van de lieden. Ik wist het niet. „Doe altied rustig”, antwoordde hij schaterlachend. Een les om over na te denken tijdens de volgende koffiepauze.

