Waarom de vernielde stationspiano zo veel emoties oproept: ‘Piano staat voor plezier en vriendelijkheid’

Ode aan de dwarsig­heid in Petruskerk; welke Nijmege­naar heeft er iets geleerd van H.H. ter Balkt?

NIJMEGEN - Ter ere van de Nijmeegse dichter Harry ter Balkt (1938-2015) is er nu de H.H. Ter Balktlezing, ideetje van Poëziecentrum Nederland. Zaterdag is de eerste. De lezing is een ode aan zijn dwarse manier van denken. Welke Nijmegenaar van nu houdt die dwarsigheid in leven?

20 november