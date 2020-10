Waarom een regionale krant dankzij fosfaatrechten elke dag 100 euro krijgt van de overheid

Poll Bruls over ‘zorgelijke situatie’: Een korte, hevige lockdown of lange winter vol stevige maatrege­len

23 oktober Het kabinet praat vrijdag over de vraag of het de hele winter door strenge coronamaatregelen wil houden of gedurende enkele weken een harde lockdown in wil stellen. De huidige cijfers zijn namelijk ‘écht zorgelijk’: donderdag was er opnieuw een recordaantal besmettingen.