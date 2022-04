Waarom staan de windturbines in Nijmegen-West meer stil dan dat ze draaien?

Provincie dreigt met ingrijpen, want bouw turbines komt in Twente niet van de grond

‘Weinig wind, dus geen testen’

Nu blijkt dat de twee reuzen, die samen officieel windpark De Groene Delta vormen, nog altijd worden getest en verbeterd. ,,De afgelopen weken was er zeer weinig wind, waardoor de turbines niet of weinig in bedrijf waren en er dus ook niet kon worden getest”, zegt de Engie-woordvoerder.



,,Voor het goed kunnen testen en afstellen van de turbines is het noodzakelijk dat ze met enige regelmaat worden stilgezet.”



Ook heeft Engie sinds enige tijd te kampen met een steeds terugkerende storing die stilstand tot gevolg heeft, vervolgt de woordvoerder. “Deze hopen we binnenkort definitief te verhelpen. Het betreft dus een optelsom van gebeurtenissen die ervoor zorgt dat de twee turbines niet veel gedraaid hebben de laatste paar weken.”