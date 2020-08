Wanhopige Wendy (38) en haar kinderen moeten huis uit: ‘Wij worden gestraft voor zijn daden. Waarom?’

Bewegende oogjes; het Gezicht van Nijmegen is watching you!

13 augustus NIJMEGEN - Een leuk geintje met het kunstwerk Gezicht van Nijmegen. Voorbijgangers worden in de gaten gehouden door het Romeinse masker, dat is voorzien van blauwe ogen. En die bewegen ook nog, zo is te zien in een filmpje dat veelvuldig gedeeld wordt op Twitter.