Was het jou ook al opgevallen? De Waalstad ontwaakte in de mist: ‘Combi van lage temperatuur en zomertijd’

NIJMEGEN - Voor veel inwoners van Nijmegen was het letterlijk een wazige maandagochtend: de stad ontwaakte met flinke mist. ,,De wind kwam vanaf zee en de zon kwam een uur later op vanwege de zomertijd; perfecte omstandigheden voor mist.”

Aan het woord is meteoroloog Grieta Spannenburg. Spannenburg heeft een heldere verklaring: ,,Er hing vannacht veel vocht in de lucht doordat de wind draaide; die kwam vanaf de kust en bracht dus vocht mee. Bovendien was het een heldere nacht, en was het vanochtend vroeg nog relatief koud.”

Ontwaakte jij ook met een mooi uitzicht op de mist, en heb je hier beeld van?



Dan komen we graag met je in contact! Je kunt je foto mailen naar online@gelderlander.nl!

Mist door zomertijd?

Er was nog een andere factor waardoor de mist maandagochtend relatief lang kon blijven hangen. ,,Doordat de klok natuurlijk een uur vooruit is gegaan dit weekend, kwam de zon pas rond 7.30 uur op. Dus duurde het even, voordat de mist verdween.”

De mist was vooral rondom de Waal goed te zien. ,,Dat is logisch, want mist zie je het beste op open plekken. Maar het was niet alleen hier mistig hoor, ook andere plekken in Nederland werden er mee wakker", vertelt Spannenburg.