Was Klimop in Nijmegen een growshop voor criminelen, of een tuinaarde-leverancier voor sappige cherrytomaatjes?

Heksen­nacht Nijmegen: vrouwen (én mannen) lopen en krijten tegen intimida­tie en seksisme

NIJMEGEN - Zeker honderd vrouwen en mannen liepen zaterdagavond in Nijmegen mee in een mars tegen intimidatie en seksueel geweld op straat. Op een handjevol plekken schreven ze met krijt teksten die, met name, vrouwen vaak naar hun hoofd krijgen geslingerd op straat.

9 juli