Wat doet dat met ons, in een week van heel koud naar lente?

Herdenking bombarde­ment Nijmegen dit jaar via internet en televisie, kerken van Nijmegen luiden de klokken

15 februari NIJMEGEN - Dit jaar is er geen herdenking met publiek van het bombardement op Nijmegen. Er komt wel een herdenking die iedereen via internet of televisie kan volgen. In de uitzending komen verschillende aangrijpende verhalen aan bod over het zware bombardement dat Nijmegen trof op 22 februari 1944.