Wat is eigenlijk de ecologische voetafdruk van de Nijmeegse Pannenkoekenboot?

Een eigen bar of mooie poster: Inboedel dancing De Linde gaat onder de hamer voor het goede doel

GROESBEEK - Verschillende barretjes, dubbele deuren, affiches, spotjes, dikke eiken vloerdelen en zelfs een muurtelefoon: in dancing De Linde staan of hangen nog talloze attributen uit de tijd, niet eens zo heel lang geleden, dat hier de jeugd van Groesbeek en verre omstreken in het weekend uitging.