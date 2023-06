Wat is er gebeurd bij concerten Rammstein in Nijmegen? Sarah moest haar mobiel afgeven

Column Kale Ries ‘Zondag heb ik haar uitge­strooid op een hele mooie plek’

Afgelopen weekend was het zover. Voor de laatste keer met Pien naar Vlieland om haar daar achter te laten. Ze zat netjes verpakt in een mooi bakje, helemaal onderin in de rugzak, zodat er niks mee kon gebeuren.