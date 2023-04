Wat is waar? Dubbelspionnen in de oorlog waren al dol op ‘fake news’

Hans de B. beschoot hulpverle­ners Nijmeegse polikli­niek, nu krijgt hij zware straf

Groesbekenaar Hans de B. heeft een zware straf opgelegd gekregen voor zijn poging om drie medewerkers van IrisZorg dood te schieten. In de uiterst angstige situatie die hij op 8 augustus 2022 in de Nijmeegse polikliniek van de verslavingsinstantie creëerde, bedreigde hij de toegesnelde agenten zo ernstig, dat die zich terecht genoodzaakt voelden hun vuurwapen te gebruiken. Dat oordeelde de rechtbank in Arnhem.