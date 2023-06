Wat nu weer? Bouw op oude plek seksclub ligt al maanden stil

Groesbeek­se Avond Vierdaagse heeft last van zwartlo­pers

De 35ste Groesbeekse Avond Vierdaagse is maandagavond vanaf De Heuvel van start gegaan. In totaal hebben zich 800 wandelaars zich ingeschreven om de 5-, 10-, en 15 kilometer te wandelen in de Groesbeekse bossen.