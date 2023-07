Wat vinden mensen van blote borsten op het saunaterras? Van ‘bedek je borsten’ tot een ‘te preutse maatschappij’

Teruglezen Vierdaagse | 39.019 wandelaars hebben de finish gehaald • Loper komt 2 minuten te laat • Laatste avond van feest en vertier

De laatste dag van de 105e Vierdaagse zit erop. Op deze Dag van Cuijk liepen de wandelaars door de Hatertse en Overasseltse Vennen richting de Maas, en trokken via Cuijk, Linden, Mook, Molenhoek en Malden richting hét hoogtepunt van deze week: de Via Gladiola. 's Avonds was het uiteraard nog lang feesten geblazen. Lees hier terug hoe de Vierdaagse werd afgesloten.