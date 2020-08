We zijn superrijk, maar onderschat armoedeproblemen niet

update Arrestatie­team haalt man uit woning in Nijmegen, vuurwapen aangetrof­fen

15 augustus NIJMEGEN - De politie heeft deze vrijdagmiddag rond 17.00 uur een inval gedaan in een appartement in een gebouw aan de Horstacker 14de straat in Nijmegen. Een Nijmegenaar (27) is uit de woning gehaald omdat hij verdacht wordt van strafbare feiten. In de woning is een vuurwapen aangetroffen.