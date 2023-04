Weekmarkt Wijchen blijft op de Markt: ‘het is de beste locatie’

NEC moet in horrorde­cor gouden zaken doen: ‘Het zal weer een rare gewaarwor­ding zijn’

NEC staat voor deel 2 van de nu al historische uitwedstrijd tegen FC Groningen. De Nijmeegse equipe kan in een horrordecor gouden zaken doen in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.