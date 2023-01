Weer meer bomen gekapt dan geplant in Beuningen, maar de ambitie is groot: 6800 erbij in zeven jaar tijd

Toch slaat de balans over de laatste vijf jaar negatief uit in Beuningen. In 2018, 2019 en 2020 gingen er 1497 bomen tegen de vlakte en werden er 956 nieuwe in de grond gezet. In 2021 kwamen er per saldo 196 bij, maar vorig jaar gingen er dus weer 130 af. In totaal verdwenen er zo in vijf jaar tijd 475 bomen.