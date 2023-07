Weer tientallen mensen verdronken, zwemlessen sneuvelen en waarschuwen blijft uit: ‘We overschatten ons zelf’

De Treffers krijgt na Olympique Lyon ook Venezia op bezoek

De Treffers speelt een oefenwedstrijd tegen de Italiaanse profs van Venezia. De club uit de Serie B, het tweede niveau in Italië, is dinsdag 1 augustus te gast op Sportpark Zuid in Groesbeek. Het duel start om 19.30 uur. De entree is gratis.