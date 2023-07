Weg uit de massa, maar wel zin in feest? Fiets naar een Vierdaagsedorp!

Honderdduizenden mensen zetten Nijmegen deze week elke avond op slot. Plezier hebben in zo’n enorme massa is niet iedereen gegeven. Gelukkig kun je haast de hele week terecht op meer bescheiden feesten in de dorpen rond de stad.