Wegafsluiting: nog anderhalve maand doorbijten tussen Mook en Plasmolen

Vijftig stoelen verdwenen al naar Zyfflich, maar wat moet Berg en Dal met de rest van zijn enorme kerk?

Wel zeshonderd gelovigen kunnen er in de Onze Lieve Vrouw van het Heilige Hart in Berg en Dal. Maar omdat er nog maar dertig kwamen, ging het gebouw in februari op slot. Deze zomer betrekt de wijkverpleging de sacristie en het parochiezaaltje. Ondertussen willen wel twintig gegadigden ‘iets’ met de kerklocatie.